Вратарь АЕКа Василиос Баркас и защитник ПАОКа Димитрис Яннулис могут стать футболистами московского «Локомотива».

Об этом в своем Twitter сообщает журналист Стефано Конфорти. По его информации, главный скаут москвичей по Европе Риккардо Червеллати в скором времени прибудет в Грецию, чтобы посетить матчи 15-го тура греческой Суперлиги между АЕКом и «Астерасом», а также между «Паниониосом» и ПАОКом. Также известно, что железнодорожники согласны заплатить за вратаря Баркаса требуемые 5,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Соболев и полузащитник Антон Зиньковский могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Также стало известно, что «Локомотив» возобновил интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, на которого претендует петербургский «Зенит».