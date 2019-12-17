Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал скандал последних дней в фигурном катании.

По словам Горшкова, скандал вокруг приостановки карьеры Алины Загитовой создан искусственно.

«Федерация фигурного катания России не будет принимать в нем участия», — сказал Горшков, слова которого приводит «Эхо Москвы».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.