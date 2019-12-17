Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии WBO.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную боксерскую организацию.

По словам представителя WBO, Канело освободил титул, но еще сможет претендовать на него в будущем.

Напомним, Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, после чего бой был завершен. После боя Ковалева госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Ранее Ковалев высмеял болельщиков, которые ставили на него в поединке против Сауля Альвареса.

Кроме того, президент WBC Маурисио Сулейман раскритиковал Сергея Ковалева за слова о том, что у него не было возможности победить мексиканца Сауля Альвареса. По словам Сулеймана, высказывания Ковалева должны повлечь серьезные последствия, так как, судя по словам боксера, это было мошенничество.