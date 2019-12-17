Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон охарактеризовал Россию и назвал место, которое он хотел бы посетить.

«Место на Земле, которое я бы хотел посетить? Москва, это было бы круто», — сказал Самуэльссон, слова которого приводит «Матч ТВ».

Швед также описал Россию в трех словах. Он отметил, что думает о белых медведях, поэтому на ум приходят три слова: медведи, успешная и большая.

Ранее Самуэльссон высказался против полного отстранения России от спортивных соревнований из-за допинговых нарушений. По мнению биатлониста, некоторые члены WADA считают, что Россия не изменилась к лучшему, однако сам швед хочет, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира.

Напомним, Россия была отстранена от крупных международных турниров на 4 года решением исполкома WADA, соревноваться спортсмены смогут лишь в нейтральном статусе.