График выступлений Алины Загитовой в сезоне-2019/20

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру и в нынешнем сезоне уже не примет участие в соревнованиях. Однако это не значит, что фигуристка вообще не выйдет на лёд - её ждут выступления в ледовых шоу.