Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против череповецкой «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ.
Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Александр Самонов.
Первое звено: Владимир Ткачев — Миро Аалтонен — Александр Барабанов, Антон Белов — Динар Хафизуллин.
Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Йоонас Кемпайнен — Наиль Якупов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.
Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Антон Бурдасов, Андрей Зубарев — Лукас Бенгтссон.
Четвертое звено: Максим Карпов — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Артем Швец-Роговой, Артем Зуб.
Напомним, матч состоится сегодня, 17 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Комментарии Развернуть