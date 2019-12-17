Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об открытии своего интернет-магазина.

«Вы можете заказать всякие прикольные штучки, клевую одежду с моим брендом!» — сказала Медведева, слова которой приводит сообщество спортсменки «Вконтакте».

Отмечается, что товары будут добавляться в зависимости от пожеланий поклонников фигуристки.

Спустя час после начала работы фан-шопа Медведевой на сайте появились технические проблемы, которые, возможно, связаны с наплывом большого числа желающих приобрести мерч фигуристки.

Отметим, Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию, который состоится в Красноярске с 25 по 29 декабря. Соревнования в женском одиночном катании пройдут 27 и 28 декабря: в первый день фигуристки покажут короткую программу, во второй — произвольную.