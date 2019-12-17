Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак переподпишет контракт с сине-бело-голубыми на улучшенных условиях.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, руководство петербургского клуба предложило специалисту контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты до 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что по нынешнему соглашению Семак зарабатывает на полмиллиона меньше.

Ранее сообщалось, что контракт «Зенита» и Семака» будет продлен до июня 2021 года на тех же условиях, так как несмотря на вылет из еврокубков, руководство сине-бело-голубых не считает работу Семака провальной.

Напомним, после 19 туров в турнирной таблице российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», который имеет в активе 45 очков, отрыв от второго места составляет десять очков.