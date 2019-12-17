Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевский назначен президентом польского клуба «Стомиль» из города Ольштын.

На презентации Ковалевский поблагодарил руководство за назначение и отметил, что знает, какие важные задачи стоят перед клубом. Экс-голкипер добавил, он верит, что благодаря командной работе «Стомиль» достигнет поставленных целей.

«Для меня это новый опыт и вызов. Команда всегда будет для меня на первом месте. Когда все хорошо работает – это гарантия успеха», – сказал Ковалевский, слова которого приводит официальный сайт «Стомиля».

Напомним, Войцех Ковалевский выступал в составе «Спартака» с 2003 по 2007 годы. Он также играл за новосибирскую «Сибирь» в 2010 году. С 2018 года Ковалевский является тренером вратарей в сборной Польши.