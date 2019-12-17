В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» дома одержал крупную победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:0.

В составе хозяев по шайбе забросили Анатолий Голышев в большинстве с передачи Павла Дацюка на 3-й минуте, Евгений Мозер с передач Питера Холланда и Михаила Мамкина на 10-й минуте и Брукс Мэйсек в большинстве с передач Питера Холланда и Андрея Обидина на 35-й минуте встречи.

После 36 матчей команда Андрея Мартемьянова идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 45 очков. Подопечные Александра Гулявцева занимают 11-ю строчку в таблице с 31 баллом, проведя на одну встречу меньше.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 19 декабря дома против «Нефтехимика», «Амур» в этот же день в гостях сыграет с «Трактором».