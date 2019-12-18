Российская певица Анна Семенович поделилась мнением о решении Алины Загитовой приостановить карьеру в фигурном катании.

По словам Семенович, Загитова — чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица, и потому она пока пока не умеет держаться перед камерой.

«Ей всего 17 лет, она ещё ребёнок. В её возрасте можно начинать всё что угодно и всему обучиться», — сказала Семенович, слова которой приводит телеканал «360».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого в фигурном катании разгорелся скандал: тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову, а Плющенко ответил и заявил, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.