В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 2:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Филип Ларсен в большинстве с передачи Никиты Сошникова на 30-й минуте и Владислав Картаев с передачи Ильи Баранова на 52-й минуте.

У сибиряков дубль оформил Егор Миловзоров, который отличился на 21-й минуте с передач Юкки Пелтолы и Константина Алексеева и на 35-й минуте с передач Александра Шарова и Александра Логинова. Еще один гол забил Дмитрий Саюстов с передачи Егора Миловзорова на 17-й минуте встречи.

После 39 матчей команда Николая Цулыгина идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 45 очков. Подопечные Николая Заварухина занимают шестую строчку Востока с 43 баллами.