Нападающий брестского «Динамо» и экс-игрок «Тосно» Артем Милевский рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.

По словам Милевского, он бы предпочел сыграть с «Реалом» или «Ювентусом».

«Русскую команду хотел бы. «Зенит», например. Рака (Ярослава Ракицкого) увидеть», — сказал Милевский, слова которого приводит Favorit.

Напомним, «Динамо» из Бреста первый раз в своей истории стало чемпионом Белоруссии, оформив золотые медали за тур до конца первенства. Тем самым динамовцы прервали серию побед БАТЭ, который становился чемпионом страны 13 лет подряд — с 2006 года.

Артем Милевский в нынешнем чемпионате отличился четырьмя забитыми голами и отдал восемь результативных передач в 26 матчах.