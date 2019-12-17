Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о взаимоотношениях игроков и тренера в команде.

По словам Желудкова, не все футболисты «Зенита» воспринимают Семака как главного тренера. Экс-игрок сине-бело-голубых отметил, он слышит, что ходят такие разговоры, и считает, что футболисты в этом неправы. Желудков добавил, что «Зенит» не созрел для плей-офф ЛЧ, что показала встреча против «Бенфики». По мнению бывшего футболиста петербуржцев, это не такая сильная команда, чтобы уступать ей в три мяча.

«У игроков «Зенита» было какое-то «чемоданное настроение». В отпуск уехали уже, хотя играть надо было…» — сказал Желудков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что Сергей Семак переподпишет контракт с сине-бело-голубыми на улучшенных условиях. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, руководство петербургского клуба предложило специалисту контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты до 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что по нынешнему соглашению Семак зарабатывает на полмиллиона меньше