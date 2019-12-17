В Петербурге завершился первый период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и череповецкой «Северсталью», счет 0:2 в пользу гостей.

В составе череповчан по шайбе забросили Вадим Кудако с передачи Егора Яковлева на 6-й минуте и Владислав Кодола на 19-й минуте.

Отметим, встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Подопечные Алексея Кудашова довели беспроигрышную серию до одиннадцати матчей. Последнее поражение армейцы потерпели ещё в начале ноября от ярославского «Локомотива». «Северсталь» свой прошлый матч проиграла, обидчиком также стал клуб из Ярославля.

В нынешнем сезоне СКА и «Северсталь» встречались уже дважды, оба раза победа осталась за петербургским клубом.

На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея 52 очка. «Северсталь» располагается на десятом месте с отставанием в 20 баллов.