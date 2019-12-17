В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» дома одержал победу в серии буллитов над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Онджей Нестрашил в большинстве с передачи Денниса Расмуссена на 10-й минуте, Денис Паршин с передач Брэндона Козуна и Ондже Нестрашила на 37-й минуте и Максим Матушкин с передачи Денниса Расмуссена спустя 30 секунд.

У нижнекамцев отличились Дамир Шарипзянов с передач Андрея Сергеева и Александра Черникова на 5-й минуте, Марат Хайруллин с передачи Павла Куликова на 13-й минуте и Мэтт Уайт с передачи Константина Барулина на 31-й минуте встречи.

Победный буллит забросил Брэндон Козун.

После 39 матчей команда Ильи Воробьева идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка. Подопечные Вячеслава Буцаева занимают десятую строчку на Востоке с 39 баллами, сыграв на одну встречу меньше.