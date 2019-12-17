Бывший президент казанского «Рубина» и бывший мэр Казани Камиль Исхаков поделился мнением об уволенном тренере команды Романе Шаронове.

По словам Исхакова, он изначально был против назначения Шаронова главным тренером основной команды. Экс-мэр Казани отметил, что знает Шаронова давно и ценит его как игрока, но тот факт, что Шаронов не обучался на тренерских курсах и не имеет лицензии Pro, — это показатель.

«Считаю, что его назначение все же было ошибкой — Роман не был готов к работе в большом футболе. Было понятно, что на высоком уровне он клуб не сохранит, не говоря уже о том, чтобы достичь больших результатов», — сказал Исхаков, слова которого приводит «Татар-информ».

Напомним, «Рубин» расторг контракт с главным тренером команды Романом Шароновым. Как сообщает официальный сайт команды, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Помимо Шаронова казанский клуб покинули и четыре члена его тренерского штаба.