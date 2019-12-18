Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил о желании провести поединок против Жоржа Сен-Пьера, который уже завершил карьеру.

По словам Усмана, ему все равно, кто станет его соперником, но ему бы хотелось сразиться с Жоржем Сен-Пьером. Нигериец отметил, что ему не хватает лишь одной победы, чтобы сравняться с ним по числу побед подряд в полусреднем весе, и было бы здорово достичь этого показателя, одолев именно Сен-Пьера.

«У меня отличная физическая подготовка, мощь и скорость. Думаю, у нас будет великолепная схватка, но при всём уважении, я смогу победить досрочно», — сказал Усман, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, Усман защитил чемпионский пояс, одержав победу нокаутом над Колби Ковингтоном на турнире UFC 245, который состоялся в Лас-Вегасе. Бой завершился в пятом раунде. Победная серия Камару Усмана стала третьей по продолжительности в UFC. Он не проигрывал в одиннадцати поединках подряд.