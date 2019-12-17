Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов и боец в легчайшем весе Петр Ян поднялись на одну позицию в рейтинге своей весовой категории, который опубликован на официальном сайте организации.

После победы над Юрайей Фэйбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе Петр Ян сместил с четвертого места американца Кори Сэндхагена. Другой представитель России, Забит Магомедшарипов, также поднялся с четвертой позиции на третью, но в полулегкой категории. Еще один россиянин, Омари Ахмедов, поднялся на 13-ю позицию с 14-й в среднем весе благодаря победе над Иэном Хейнишом.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245. Турнир включал в себя сразу три титульных поединка: Аманда Нунис единогласным решением судей защитила пояс от Жермен де Рандами, Макс Холлоуэй также единогласным решением сложил полномочия и уступил Александру Волкановски, а Камару Усман смог защитить пояс, победив Колби Ковингтона техническим нокаутом.