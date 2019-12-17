Агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о будущем своего клиента.

По словам Маньякова, со следующей недели переговоры с «Зенитом» вступят в более активную стадию. Агент отметил, Семак в личных разговорах упоминал о том, что ему нужен Смольников. Маньяков добавил, что решение защитника не привязано к фигуре Семака. Он также рассказал, что работает по всем направлениям — как в Европе, так и по России, но, пока не поставлена точка с «Зенитом», неправильно что-то говорить по этому поводу.

«Тем более, у Игоря еще есть полгода контракта с «Зенитом». Никто же его не гонит из клуба», — сказал Маньяков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отметим, контракт Смольникова с «Зенитом» действителен до лета 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых восемь матчей и отдал одну результативную передачу.