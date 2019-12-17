В матче 14-го тура Евролиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от тель-авивского «Маккаби» со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал атакующий защитник «Маккаби» Тайлер Дорси, который набрал 17 очков. У петербуржцев 15 баллов на счету у Уилла Томаса.

После 14 матчей «Зенит» располагается на последнем, 18-м месте турнирной таблицы. Команда Джоана Плазы потерпела десять поражений и одержала три победы — над греческим «Олимпиакосом», литовским «Жальгирисом» и французским АСВЕЛом.

«Маккаби» сейчас идет на четвертом месте: в 14 турах команда из Израиля одержала десять побед.

«Зениту» осталось провести три встречи в этом календарном году. 19 декабря на выезде петербуржцы сыграют с «Фенербахче», 23-го числа в гостях встретятся с «Автодором», а через четыре дня дома примут «Црвену Звезду».