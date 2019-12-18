Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри поблагодарил Энтони Джошуа за предложенную помощь и заявил о желании с ним подраться.

По словам Фьюри, он видел интервью Джошуа, и тот сказал, что хотел бы помочь Фьюри в подготовке реванша с Уайлдером, а также, что британец будет драться быстрее, чем Уайлдер. Фьюри добавил, что когда он побьет Уайлдера, то будет драться с Джошуа.

«Я бы очень хотел видеть тебя в моем лагере и твоя помощь не будет лишней, чтобы я мог нанести Уайлдеру должный урон. Спасибо большое тебе», — сказал Фьюри, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера, который состоялся в декабре 2018 года, завершился ничьей.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.