В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» дома одержал разгромную победу над подольским «Витязем» со счетом 6:0.

В составе красно-белых дубль оформил Артем Федоров, который отличился на 20-й минуте с передач Каспарса Даугавиньша и Ильи Зубова и на 25-й минуте в большинстве с передач Якова Рылова и Ильи Зубова. Еще по шайбе забросили Михаил Юньков с передач Максима Цыплакова и Михаила Котляревского на 1-й минуте, Дмитрий Вишневский в большинстве с передачи Александра Хохлачева на 4-й минуте, Робин Ганзл в меньшинстве с передач Евгения Кулика и Максима Гончарова на 24-й минуте и Каспарс Даугавиньш в большинстве с передач Ильи Зубова и Артема Федорова на 51-й минуте встречи.

После 37 матчей команда Олега Знарка идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 45 очков. Подопечные Михаила Кравеца занимают шесту. строчку с таким же числом баллов.