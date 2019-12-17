Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, что считает завершающийся год лучшим в своей карьере.

По словам Оздоева, он чувствует, что 2019 год — лучший в его карьере, потому что он стал чемпионом и играет в лучшем клубе страны. Оздоев отметил, что в начале года Семак сказал ему, что футболист останется в команде и будет ждать шанса.

«Для того, чтобы не сломаться, когда не играешь, нужно быть профессионалом своего дела. Надо понять, что ты не обычный человек, который может обижаться из-за того, что не играет», — сказал Оздоев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, после 19 туров в турнирной таблице российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», который имеет в активе 45 очков, отрыв от второго места составляет десять очков.