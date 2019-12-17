Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о победе над череповецкой «Северсталью».

По словам Кудашова, у армейцев получилось плохое начало и хороший конец. Он отметил, что начало было совсем слабым, но потом игроки забегали и проявили характер в концовке.

«Пока не собираемся расставаться ни с кем из легионеров», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу в овертайме над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:3.

После 38 матчей команда Алексея Кудашова идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 54 очка. Команда Андрея Разина занимает десятую строчку Запада с 33 баллами.