В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома потерпело поражение в овертайме от ярославского «Локомотива» со счетом 2:3.

В составе минчан по шайбе забросили Андрей Костицын с передач Марка-Андре Граньяни и Райана Спунера на 54-й минуте и Александр Китаров с передач Олега Евенко и Дмитрия Знахаренко на 57-й минуте.

У ярославцев отличились Павел Кудрявцев в большинстве с передач Максима Осипова и Романа Савченко на 13-й минуте и Артур Каюмов с передач Дениса Алексеева и Николая Коваленко на 30-й минуте встречи.

Победный гол в овертайме забил Андрей Марков с передачи Николая Коваленко на 4-й минуте.

После 38 матчей команда Александра Ардашева идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта занимают 11-ю строчку Запада с 28 очками, сыграв на один матч меньше.