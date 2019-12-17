В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» дома потерпело крупное поражение от московского ЦСКА со счетом 1:4.

В составе армейцев хет-трик оформил Максим Мамин. Первый гол форвард забил с передачи Богдана Киселевича на 8-й минуте, второй — с передач Линдена Вея и Артема Чмыхова на 35-й минуте, третий — в пустые ворота с передачи Линдена Вея на последней минуте. Еще одну шайбу забросил Максим Шалунов с передач Сергея Толчинского и Андрея Светлакова на 30-й минуте.

У рижан отличиться сумел Картер Эштон с передач Артура Кулды и Рихардса Марениса на 20-й минуте встречи.

После 36 матчей команда Игоря Никитина идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 53 очка. Подопечные Гиртса Анкипанса занимают 12-ю строчку Запада с 27 баллами, сыграв на два матча больше.