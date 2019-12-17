Рублев встретится с Циципасом, «Зенит» предлагает Семаку новый контракт, Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC. Эти и другие события — в главных новостях дня.

Рублев сыграет с Циципасом на турнире в Абу-Даби

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов узнали своих соперников на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 декабря.

Прядкин: Реформа РПЛ точно будет, есть вариант чемпионата с плей-офф

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о планируемых реформах в чемпионате страны.

СМИ: «Зенит» предлагает Семаку контракт на более выгодных условиях

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак переподпишет контракт с сине-бело-голубыми на улучшенных условиях.

Ян, Магомедшарипов и Ахмедов поднялись в рейтинге UFC

Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов и боец в легчайшем весе Петр Ян поднялись на одну позицию в рейтинге своей весовой категории, который опубликован на официальном сайте организации.

«Зенит» проиграл «Маккаби» в Евролиге, провалив третью четверть

В матче 14-го тура Евролиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от тель-авивского «Маккаби» со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).

СКА вырвал победу у «Северстали», уступая три шайбы после двух периодов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу в овертайме над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:3.