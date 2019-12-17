Рублев встретится с Циципасом, «Зенит» предлагает Семаку новый контракт, Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC. Эти и другие события — в главных новостях дня.
Рублев сыграет с Циципасом на турнире в Абу-Даби
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов узнали своих соперников на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 декабря.
Прядкин: Реформа РПЛ точно будет, есть вариант чемпионата с плей-офф
Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о планируемых реформах в чемпионате страны.
СМИ: «Зенит» предлагает Семаку контракт на более выгодных условиях
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак переподпишет контракт с сине-бело-голубыми на улучшенных условиях.
Ян, Магомедшарипов и Ахмедов поднялись в рейтинге UFC
Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов и боец в легчайшем весе Петр Ян поднялись на одну позицию в рейтинге своей весовой категории, который опубликован на официальном сайте организации.
«Зенит» проиграл «Маккаби» в Евролиге, провалив третью четверть
В матче 14-го тура Евролиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от тель-авивского «Маккаби» со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).
СКА вырвал победу у «Северстали», уступая три шайбы после двух периодов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу в овертайме над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:3.
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