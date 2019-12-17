Тяжелый форвард петербургского «Зенита» Тим Абромайтис поделился мнением о поражении сине-бело-голубых от «Маккаби».

По словам Абромайтиса, «Зенит» неплохо играл в первой половине, но третья четверть петербуржцев просто убила. Американец отметил, что сине-бело-голубые позволили «Маккаби» сделать рывок, который в последней четверти старались отыграть.

«Почему случилась такая третья четверть? Думаю, что мы просто забуксовали в нападении, а у «Маккаби» как раз получалось хорошо защищаться», — сказал Абромайтис, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 14-го тура Евролиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от тель-авивского «Маккаби» со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).

«Зениту» осталось провести три встречи в этом календарном году. 19 декабря на выезде петербуржцы сыграют с «Фенербахче», 23-го числа в гостях встретятся с «Автодором», а через четыре дня дома примут «Црвену Звезду».