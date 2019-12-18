Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказал свое мнение по поводу неудачных выступлений Дмитрия Малышко в текущем розыгрыше Кубка мира.

Слова Шипулина цитирует «Комсомольская правда». По мнению бывшего биатлониста, Малышко сейчас — не худший номер в сборной России. «Не будет Димы Малышко, кто вместо него придет?», — сказал Шипулин, добавив, что сейчас в сборной нет таких молодых кадров, которые бы завоевывали более высокие места и показывали бы перспективность.

Шипулин отметил, что понимает ситуацию с Малышко: на контрольных стартах спортсмен выглядит хорошо, на соревнованиях — не всегда. По словам Шипулина, биатлон — это вид спорта, где большую роль играют нервы и эмоции. «Я уверен, что он себя еще проявит, а пока заменить Диму не на кого», — заключил Шипулин.

Напомним, после двух этапом Дмитрий Малышко занимает 36-е место в общем зачете Кубка мира, он набрал 32 очка.