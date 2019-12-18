Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Счет в матче открыл Никита Кучеров, форвард «Тампы», на что «Оттава» ответила шайбой Марка Боровецки, которому ассистировал Владислав Наместников. Затем в составе «молний» отличились Седрик Пакетт и Брейден Пойнт, гости ответили двумя шайбами во второй периоде от Логана Брауна и Энтони Дюклера.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли спустя четыре с лишним минуты игры.

Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду только 13 минут, не приняв участие в третьем периоде и в овертайме. Тренер снял форварда с игры после результативной ошибки на 36-й минуте, показатель полезности игрока составил «-1».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал в игре 25 сейвов.