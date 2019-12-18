Российский хоккейный форвард Илья Ковальчук находится в сфере интересов трех клубов НХЛ: «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». Информация об этом появилась в «Твиттере»журналиста Дэвида Паньотты.

Согласно данным корреспондента, ставший неограниченно свободным агентом Ковальчук постарается найти себе команду уже на текущей неделе и вернуться в сезон. В «Питтсбурге», отметим, играет бывший партнер россиянина по сборной — форвард Евгений Малкин.

Об интересе со стороны «Бостона» уже сообщали другие хоккейные журналисты.

Напомним, на прошлой неделе появилась официальная информация о расторжении контракта «Лос-Анджелес Кингс» с Ильей Ковальчуком. В Континентальную Хоккейную лигу, в частности, в петербургский СКА Илья Ковальчук возвращаться не планирует.