В австрийском Обертиллиахе сегодня, 18 декабря, стартует этап Кубка IBU.

В 12:30 по московскому времени стартует укороченная мужская индивидуальная гонка: спортсмены пробегут 15 километров вместо 20.

От России на гонку заявлено шесть спортсменов. Вторым стартует Александр Поварницын, затем 35-м номером на гонку выйдет Карим Халили. Василий Томшин будет стартовать под 53-м номером, Кирилл Стрельцов — под 61-м. Ильназу Мухаметзянову достался 84-й стартовый номер, Евгению Сидорову — 104-й.

В 15:45 будет дан старт женской короткой индивидуальной гонке: спортсменки пробегут дистанцию в 12,5 км.

Россию в гонке также представят шесть спортсменок. Полина Шевнина уйдет в гонку третьей, Ирине Казакевич достался 11-й стартовый номер. Под 41-м номером будет бежать Наталья Гербулова, под 48-м — Анастасия Поршнева. Лидерам сборной достались поздние стартовые номера: Ирина Старых будет начинать 69-й, Екатерина Глазырина — 89-й.

Этап Кубка IBU в Обертиллиахе продлится по субботу, 21 декабря.