Российский тренер по фигурному катанию Денис Самохин высказался по поводу судейства танцев на льду в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

По словам Самохина в интервью порталу РИА Новости Самохин отметил, что в тройке должна была присутствовать хотя бы одна российская пара. «Ошибки у наших пар были, но соглашусь, что выставленные им баллы можно назвать скандальными. «Прибрали» наших чересчур», — отметил тренер, добавив, что по фигуристам судьи прошлись по полной программе.

По мнению Самохина, Александра Степанова и Иван Букин должны были брать медаль на финале Гран-при, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — идти следом за ними.

Напомним, обе российские пары оказались вне тройки на финале Гран-при, Степанова/Букин стали четвертыми, Синицина/Кацалапов — шестыми.