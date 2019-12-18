Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о состоянии своего партнера по команде, нападающего Александра Кокорина, после большого перерыва в карьере из-за нахождения в колонии.

В интервью порталу «Чемпионат» Оздоев отметил, что Александр Кокорин сейчас чувствует себя великолепно. По мнению полузащитника, уровень у Кокорина всегда был в порядке. «Я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки», — сказал Оздоев, подчеркнув, что Кокорин прекрасно понял, что совершил.

Оздоев также добавил, что все близкие ждали возвращения Александра — супруга, ребенок, родители. По мнению футболиста, осознавать случившееся и двигаться дальше является в жизни главным.

Напомним, Александр Кокорин с октября 2018 года не играл за «Зенит» поскольку находился в СИЗО, а затем в колонии общего режима из-за участия в двух драках в центре Москвы.