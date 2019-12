Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников помог своей команде обыграть «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Свечников забросил шайбу в ворота «Виннипега» на 34-й минуте игры. Форвард занес шайбу в ворота на своей клюшке, стоя за воротами, что можно увидеть на данном видеофрагменте:

Andrei Svechnikov just scored with the Michigan Move again pic.twitter.com/Ip5nKfEcqq

— Brady Trettenero (@BradyTrett) December 18, 2019