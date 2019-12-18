Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании, случившийся после ухода Алины Загитовой.

По словам Шипулина в интервью «Комсомольской правде», за фигурным катанием он следит не так, как за биатлоном, своим видом спорта. Биатлонист отметил, что в фигурном катании много болельщиков, которые гораздо активнее себя ведут.

«В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы», — отметил депутат, добавив, что он принимает сторону федерации, которая должна уладить конфликт и общаться со спортсменами и тренерами в закрытой обстановке.

Напомним, после заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры в медийную перепалку вступили тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко.