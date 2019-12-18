Совсем скоро в Петербурге пройдет премьера обновленного новогоднего ледового спектакля от Ильи Авербуха. Уже 28 декабря в «Юбилейном» состоится первое шоу — по признаниям постановщика, оно понравится как детям, так и взрослым.

С Настенькой и Иванушкой из спектакля «Морозко», олимпийскими чемпионами Сочи Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым поговорил Nevasport.

— Насколько сложно совмещать несколько проектов одновременно? Только что состоялась премьера «Шутовской свадьбы» на Мальте – и уже переезд в Петербург, подготовка к новогодней сказке.

Екатерина Боброва: Недавно мы закончили с профессиональным спортом, где только две программы по четыре минуты катали весь сезон и доводили до совершенства. А тут сразу несколько спектаклей! Это очень интересный опыт, мы получаем от этого удовольствие. Мы профессионалы и можем подстроиться ко всему.

Дмитрий Соловьёв: Это можно назвать развитием, мы катаем что-то новое, приобретаем дополнительный экспириенс в каждой роли. Они разные, и ты порой даже не сталкиваешься с тем, что приходилось делать в спорте. Уникальная возможность раскрыть себя изнутри, какие-то свои новые резервы.

— В связи с таким плотным графиком хочется задать еще один вопрос: Екатерина, насколько сложно вам совмещать такую интенсивную работу с материнством? Ездит ли с вами малыш?

Е.Б.: Это был мой выбор, в первую очередь. С Ильёй Авербухом все обговаривалось насчёт шоу, ещё когда я носила ребёнка под сердцем — через три месяца после родов надо было участвовать в «Ромео и Джульетте». Это было неожиданно сложно для меня, ведь в спорте мы столько не отдыхали. После беременности пришла раскоординация, когда первый раз вышла на лед — никто бы не сказал, что я умею кататься на коньках. А то, что я чемпионка какая-то — вообще никто бы не подумал в жизни.

С поддержкой мужа, который тоже фигурист (прим. редактора муж Екатерины Бобровой — Андрей Депутат), все накатывали. Часто ходила на тренировки, всё-таки вспомнилось. Хотя поначалу было очень боязно, что я не вспомню как кататься. Такого ощущения за 29 лет не было никогда. Было некомфортно, но слава богу, все в порядке. Сейчас очень помогают бабушки и дедушки, если это шоу где-то на 2-3 дня, то мы уезжаем без ребёнка, я оставляю сцеженное молоко, если муж не едет со мной, то он остаётся с ребёнком. Если это неделя как на Мальте, то с нами ездил папа Андрея, помогал в перерывах между шоу. Мы и даем большое время бабушкам и дедушкам проводить время с внуком, и сами стараемся максимально быть с Сашей, чтобы он воспитывался не на нянях, а знал, кто такие мама с папой. Саша в восторге от наших спектаклей!

— Стоит ли ждать сюрпризов от «Морозко»? Привносили ли вы что-то свое в хореографию или сценарий при подготовке спектакля или четко следовали тому, что написано в сценарии?

Д.С: Сценарий неизменен, мы будем придерживаться его, но, с другой стороны, мы – это мы, и мы стараемся каждый раз что-то новое сделать. Что-то взять из спорта, с чем-то поэкспериментировать, примерить на себя. Даже спектакли, которые прошли в Ялте этим летом – 56 шоу – для меня каждый из них был в чем-то новым. Тем более, это не катание в паре, а отдельные роли. Присутствовали и импровизации – с Лешей Ягудиным, с Максимом Марининым. Нельзя назвать это днем сурка: каждый раз новые эмоции, новый зритель, новые внутренние ощущения. Каждый раз все по-новому – кроме сценария.

— Кататься для взрослых и кататься для детей – насколько это разные вещи?

Е.Б: Ребенок – это самый сложный зритель, его нужно заинтересовать, захватить с собой в историю, чтобы оставить воспоминания. Мы очень хотим этого добиться, чтобы ребенок потом бегал и рассказывал взрослым и детям, как ему понравилось. Мы всегда стараемся отдаваться полностью – и для взрослых, и для детей. На сказку «Морозко» мы ждем не только детей, это всеми любимая история. В шоу будет не совсем классическая версия, которую мы привыкли видеть в фильме, все-таки, у Ильи нескончаемый поток энергии и вдохновения. Будут и другие персонажи, будут спецэффекты. Понятно, что с телефоном не будем смс-ки друг другу писать, тем не менее, все будет по последнему слову техники – декорации, костюмы, вода, огонь, снег.

Д.С: Дети, наверное, будут больше отвлекаться не на катание, не на актерскую игру, а на декорации, на появление бабки-ежки, которая начнет крутить свои сальто. Будем стараться увлечь взрослых трогательностью и романтизмом. Нельзя назвать это просто детской сказкой, это будет интересно всем.

— Есть ли у вас уже это новогоднее настроение, которое будете дарить зрителям?

Е.Б: У меня оно появится прямо на днях, потому что по возвращении из Питера собираюсь наряжать ёлку, впервые вместе с Сашей. Жду-не дождусь, ведь когда мы катались еще в спорте, новогоднее настроение приходило в районе 27-28 декабря после чемпионата России. До этого не получалось ни о подарках думать, ни о елке – только о соревнованиях. А сейчас для нас будет еще и в новизну участвовать в новогодней сказке, катать такое количество шоу – 26 спектаклей с 28 декабря по 8 января.

Д.С.: У меня настроение появится, когда я выйду на лед и увижу радостные лица детей, родителей, которые, возможно, уже придут с подарками. Для меня Новый год перестал быть какой-то особенной сказкой, наверное, это все возраст. Я больше люблю дарить, а дарить сказку – вот что дает почувствовать праздник.

— В Петербурге вы проведете все новогодние каникулы вместе со спектаклем, будет 26 шоу. Планируете куда-то пойти в городе?

Д.С.: Да, на каток «Юбилейный», с утра до ночи (смеется).

Е.Б: В одиннадцать тридцать, в три часа дня и в шесть часов вечера.

Д.С: На Новогоднюю ночь мы приедем в Москву. 30-го декабря после спектакля уедем и 1-го января снова приезжаем в Петербург – радовать детей и их родителей.