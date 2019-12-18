Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров высказался по поводу условий на предстоящем этапе Кубка мира во французском Анси.

По словам Белозерова, которые приводит портал «Матч ТВ», ситуация с трассой в Анси напоминает индивидуальную гонку в Эстерсунде, только гораздо хуже.

«В любом случае первые номера будут иметь преимущество», — отметил Белозеров, добавив, что лидеров нужно ставить в первую группу. По словам тренера, на пасьют и масс-старт расклады будут интереснее, а в спринте будет жестко, и преимущество будет у более легких французских спортсменов с их техникой и телосложением.

«Мы рассчитываем на Гараничева. Я хочу его в первую группу заявлять. Учитывая технику бега, он может хороший результат показать», — заключил тренер.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону во французском Анси будет проходить с 19 по 22 декабря.