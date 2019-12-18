Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, чем ей запомнится прошедший год.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Медведева отметила, что уходящий год запомнился ей тем, что фигуристке удалось себя преодолеть. «Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях», — отметила спортсменка.

По мнению Медведевой, с командой у нее получилось сделать прекрасные программы, которые многим пришлись по душе. Фигуристка считает, что в уходящем году ей удалось добиться того, к чему она стремилась — изменить себя в лучшую сторону.

Напомним, в марте Евгения Медведева сумела завоевать бронзу чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме, в текущем сезоне фигуристка стала второй на домашнем этапе Гран-при в Москве.