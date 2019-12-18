Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как за прошедший год поменялись ее отношения с тренером Брайаном Орсером.

Слова фигуристки цитирует портал Teleprogramma.pro. По мнению Медведевой, с канадским наставником они работают слаженно. «Друг друга стали понимать уже практически на сто процентов», — отметила спортсменка, добавив, что в любой спортивной семье есть разногласия.

В таких случаях тренер и спортсменка легко и быстро находят компромисс и идут вперед. Как считает Медведева, рабочие отношения в Крикет-клабе за этот год улучшились, не только между ней и Брайаном Орсером, но также и с Трейси Уилсон.

Напомним, Евгения Медведева уже второй сезон тренируется в Торонто в группе Брайана Орсера.