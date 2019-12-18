Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как она относится к пластической хирургии и что бы хотела в себе поменять.

Слова Медведевой цитирует портал Тeleprogramma.pro. По мнению фигуристки, в характере она бы ничего не изменила, а вот черты лица возможно поменяла бы. «Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», — отметила спортсменка.

Медведева заявила, что спокойно относится к пластической хирургии, поскольку если хочется что-то исправить, перемена позволит почувствовать себя более уверенной. «Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — отметила спортсменка.

Напомним, на следующей неделе Евгения Медведева приедет в Красноярск, где примет участие в чемпионате России по фигурному катанию.