Российский тренер по самбо, отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов опроверг информацию о том, что Хабиб посетит турнир UFC с участием Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Слова Нурмагомедова-старшего приводит портал Sputnik.kg. По словам тренера, он впервые услышал об этом от журналистов.

«С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне хороший парень», — отметил Абдулманап Нурмагомедов, добавив, что у него даже визы нет и он не понимает, зачем Нурмагомедовым нужно приезжать на турнир.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов может посетить турнир UFC 246, который 18 января в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. На этом ивенте состоится возвращение в октагон ирландца Конора Макгрегора, он выступит против Дональда Серроне.