Японский фигурист, серебряный призер Олимпиады Шома Уно определился с тренером на следующий сезон. Информацию об этом сообщает портал Sponichi.co.

Согласно данным японских СМИ, с 2020 года Шома Уно будет тренироваться под руководством швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля. Напомним, летом в Швейцарии у японца была всего лишь стажировка, после чего спортсмен принял решение провести сезон без тренера.

На Гран-при в Москве Ламбьель поддерживал Уно в зоне выставления оценок — кисс-энд-край.

Напомним, этим летом Шома Уно проходил стажировку и в России, занимаясь в группе Этери Тутберидзе за катке «Хрустальный». После того, как японец покинул команду Тутберидзе, он рассказал о том, что такой режим подготовки ему не подходит и он будет искать что-то другое.