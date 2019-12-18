Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о том, что больше не собирается комментировать паузу в спортивной карьере.

Фигуристка отметила на пресс-конференции шоу «Спящая красавица», что все уже сказала в интервью на Первом канале.

«Не буду говорить об этом. Я продолжаю тренировки», — отметила фигуристка.

По мнению Загитовой, отличие спорта от ледовых шоу в том, что во время шоу тренироваться приходится и ночью. Загитова отметила, что очень рада принимать участие в этом шоу, поскольку это будет очень важный опыт.

Напомним, на прошлой неделе Алина Загитова объявила о том, что приостанавливает карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске. С 25 декабря по 7 января Алина Загитова будет исполнять главную роль в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств».