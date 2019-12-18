Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал свою позицию по решению WADA дисквалифицировать Россию на четыре года и запретить спортсменам выступать под российским флагом.

В интервью порталу «Матч ТВ» Фуркад заявил, что не рад этому решению, поскольку никто не может быть счастлив из-за дисквалификации России. По мнению биатлониста, санкции были важны, в частности, для изменения менталитета. «Мне кажется, что Россия снова переродится после этого сложного времени для спорта», — отметил Фуркад.

Как считает биатлонист, для спорта настало печальное время и никто не может быть удовлетворен таким исходом. «Мне грустно, что Россию дисквалифицировали, и рад, что спортсмены смогут выступать, если докажут, что они невиновны», — сказал Фуркад.

Напомним, исполком WADA принял решение дисквалифицировать Россию на четыре года и запретить спортсменам выступать под российским флагом.