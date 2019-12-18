Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали ситуацию вокруг борьбы WADA с допингом в российском спорте.

В интервью порталу Газета.ру Галлямов заявил, что они с Мишиной к этому не причастны и следят, чтобы у них не было проблем с допингом. Фигурист отметил, что они всегда отмечают, где находятся в система ADAMS.

По мнению Мишиной, то, что из-за допинговых нарушений 2013 года пострадают в будущем молодые атлеты, это несправедливо, однако сделать с этим они ничего не смогут, остается только понять и принять.

«Даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские. Русских не остановит ничего!», — отметила спортсменка.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на 4 года, участвовать в турнирах они смогут лишь в нейтральном статусе.