Испанский теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль оценил выступления россиянина Даниила Медведева в прошлом сезоне.

Слова Надаля цитирует портал Gulf News. По мнению испанца, Медведев очень впечатлил его в 2019 году. «Даниил провел феноменальную, невероятную вторую половину сезона», — отметил лидер мирового рейтинга.

По мнению Надаля, нелегко выйти в такое количество финалов на турнирах подряд, да еще и одержать победы. «Мои матчи против него были очень непростыми», — заключил Надаль.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев и Рафаэль Надаль не раз встречались на корте: в финале «Мастерса» в Монреале, в финале US Open и на групповом этапе Итогового турнира ATP. Все три раза победу одержал Надаль, один раз в двух сетах, один раз в трех и один раз в пяти.