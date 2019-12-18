Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о необычном опыте, который она приобретает в подготовке к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Слова фигуристки с пресс-конференции, посвященной премьере шоу, приводит агентство ТАСС. По словам Загитовой, в этой постановке она катается не одна, как в спорте, и ей необходимо подстраиваться под партнера.

«Нужно все делать одинаково, если ты что-то забыл, будет уже не синхронно. Мы уделяем этому очень много внимания», — сказала Загитова о тренировках перед шоу. Фигуристка отметила, что репетиции к шоу могут занимать по несколько часов.

Напомним, Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру и сосредоточиться на участии в шоу. В новогодние каникулы фигуристка исполнит главную роль в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».