Вторая часть интервью Екатерины Бобровой и Дмитрий Соловьева с Nevasport — о текущей ситуации в танцах на льду, остановке карьеры Алины Загитовой и продолжении собственной.

ПОКА ВСЕ РАБОТАЮТ — ПАПАДАКИС И СИЗЕРОН ЖИВУТ

— Как вы думаете, кто станет победителем чемпионата России в танцах на льду и станет первой парой страны? В этом сезоне Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов выступают довольно ровно.

Екатерина Боброва: На такой вопрос невозможно ответить, для этого существуют соревнования. Судьи всех рассудят. У нас есть две потрясающие пары, которые будут бороться за чемпионство, остальные чуть-чуть подальше. Развернется колоссальная борьба и за третье место в сборной. Важно, кто будет бороться за шестерку, потому что это все-таки сборная России.

— Татьяна Тарасова высказывала мнение по поводу того, что на финале Гран-при российских танцоров засудили — поставили им маленькие баллы. Вы согласны с этим?

Дмитрий Соловьев: Находясь в спорте, мы никогда не говорили о том, что нас засудили. Никогда не кричали о том, что мы недооценены, рассчитывали только на свои силы. Думали, что надо работать, пахали с утра до ночи. Если мы давали повод – и результат был такой. Конечно, в глубине души каждый думает, что достоин большего, но это спорт. Каждый, кто будет в финале Гран-при на шестом месте, на чемпионате мира на 24-м месте – будет думать: «Мне кажется, я достоин большего». Надо просто смотреть вперед и анализировать, что надо делать дальше, чем будешь выигрывать.

— Сейчас мировыми лидерами в танцах на льду являются Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Как вы думаете, способны ли другие пары составить им конкуренцию?

Д.С.: В этом сезоне эта пара меня удивила, они сделали совершенно непохожие друг на друга программы. Ритм-танец – на любителя, может нравиться, может и нет, но в целом они очень комфортно себя чувствуют. Видна их уверенность, их зверская энергетика, и не видно работы. Пока все работают – они живут, и все будут проигрывать жизни. Простая схема, с одной стороны: поставить себе задачу жить, но далеко не каждому удается это сделать.

ЗАГИТОВА — ЧЕЛОВЕК, А НЕ РОБОТ

— Первая дуэль между ученицами Тутберидзе уже состоялась в финале Гран-при. Как вы думаете, изменится ли что-то на чемпионате России? Сможет ли кто-нибудь вклиниться в их борьбу?

Е.Б: Опять же, это все мы увидим на чемпионате России, кто в какой форме подойдет. До ЧР еще есть время. Пускай все будут здоровы, на самом высоком уровне покажут свои программы, но есть разные факторы, которые могут влиять на выступления. Спорт высших достижений – это очень опасно. Пусть сначала все доедут живыми и здоровыми до чемпионата России. За плечами у фигуристок огромное количество соревнований, финал Гран-при, который выжал все силы эмоциональные и физические. Знаю по себе, на чемпионат России сложно было выходить после сезона Гран-при.

Не хочу сбрасывать со счетом Елизавету Туктамышеву, очень хочется ее увидеть, чтобы она максимально показала то, чему научилась. Судя по ее соцсетям, у нее есть и каскад 4-3, на протяжении сезона она вставляла и три с половиной. Старается не сдавать свои позиции и Женя Медведева. Спортсменок-одиночниц можно перечислять много, все спортсменки, которые будут выступать, будут так или иначе бороться за победу на чемпионате России.

— Как вы отнеслись к решению Алины Загитовой приостановить карьеру?

Е.Б: У каждого спортсмена свой путь, это уже состоявшаяся личность и спортсменка, нужно просто принять ее решение.

Д.С: Вообще после Олимпиады уходит много сил, бываешь просто опустошен и у тебя не хватает ни на что элементарных эмоций. Она провела после Олимпиады полтора сезона на высоком уровне. Она человек, не робот. Столько внимания прессы к нашим девчонкам… Ну оставьте вы их в покое, в конце концов, невозможно на таком эмоциональном пределе, с таким давлением работать. Встану на защиту любого спортсмена, про которого сначала говорят, какой он молодец, когда завоевывает медали, а потом – какой нехороший человек, когда решил сделать паузу. Надо поддерживать любимого спортсмена в любых направлениях, какое бы оно ни было.

УХОДИТЬ ИЗ СПОРТА ИЛИ НЕТ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

— С кем вам проще было работать – с Александром Жулиным в спорте или с Ильей Авербухом в постановках?

Д.С.: Саша – как родной отец во многом, мы с ним обсуждали вещи, как связанные со спортом, так и не связанные со спортом. Он верил в нас, помогал нам. Он невероятно сдержанный и на столько же процентов эмоциональный. Даже если взять последний чемпионат России – мужчина не сдержал слез, ведь мы многое прошли и в тот год у него были серьезные проблемы.

Два совершенно разных, но настолько похожих по состоянию души человека, что нам с ними с обоими легко и поработать, и поговорить на любую тему. Они умеют создавать семью, а этим мало кто может похвастаться в работе.

Е.Б.: Оба этих человека вкладывают душу в то, что они делают, Саша – в соревнования, Авербух программы ставит очень многим. Они не жалеют ни сил, ни времени, любят то, что делают, горят этим. Каждому человеку, будь то команда спортивная, будь это большая семья шоу – как у Ильи, они уделяют внимание. Будь это олимпийский чемпион или новый фигурист балета на льду – Илья одинаково выслушивает. Это всегда импонирует, поэтому нам комфортно работать с этими людьми.

Интервью об участии в ледовых шоу Ильи Авербуха

и постановке «Морозко» можно прочитать здесь.

— Не скучаете ли по профессиональному спорту и чем собираетесь заниматься в дальнейшем?

Е.Б.: Абсолютно не скучаю, для меня это закрытая страница. Мы ушли очень правильно, в нужное время, нет такого, что я смотрю на соревнования и думаю: «О боже, почему нас там нет?». Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас: выходить к зрителям, кататься, получать удовольствие, заниматься актерством. Ты не катаешь один сезон одну программу, каждый раз – новые спектакли. В одно время можно ставить три спектакля, потом вспоминать – где же что в итоге поставлено. Основная страница в моей жизни – страница с ребенком. В спорте у меня не было бы возможности воспитывать сына, если бы я продолжила, а мне этого хотелось. С мужем мы открыли школу фигурного катания, хотим поставить ее на ноги. Нас пока все устраивает.

Д.С.: Отвечу коротко – я не заявлял о завершении спортивной карьеры.

— Нашли пару, с кем продолжать кататься?

Д.С.: Увильну от этого вопроса. Что касается того, чем заниматься помимо фигурного катания — я это уже нашел, но это все не для сегодняшнего обсуждения.