Российский биатлонист Карим Халили занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Отметим, победу в гонке одержал украинец Сергей Семенов с одним промахом, вторым стал Лукас Францшер из Германии, третьим — норвежец Ларс Хельге Биркеланд.

Халили промахнулся один раз и проиграл лидеру минуту и 20 секунд, расположившись на четвертом месте. Кирилл Стрельцов показал 20-е время: он промахнулся три раза и проиграл три минуты. Поварницын стал 27-м: пять промахов и 3 минуты 48 секунд отставания от первого места.

Василий Томшин финишировал с 31-м временем, промахнувшись четыре раза и проиграв 4 минуты.

Ильназ Мухаметзянов приехал к финишу 68-м с шестью промахами, он уступил Семенову более шести с половиной минут.

Евгений Сидоров показал в гонке худший результат: он финишировал 85-м, проиграв 8 с половиной минут и промахнувшись пять раз.